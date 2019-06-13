Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог

Президент холдинга «Сибирский цемент» Олег Шарыкин и первый вице-президент компании Валерий Бодренков приняли участие в сессии «Строительство сети качественных дорог: новые возможности и перспективы развития российской экономики», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Мероприятие объединило представителей органов власти, научного сообщества, специалистов отечественных и зарубежных компаний, отвечающих за проектирование, возведение, эксплуатацию автодорог, производителей стройматериалов и спецтехники.

Открыл сессию президент Ассоциации бетонных дорог, проректор по научной работе Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Ушаков. «Увеличение объемов строительства и повышение качества работ – ключевые для дорожной отрасли задачи. Как показывает мировой опыт, решить их позволяет широкое применение технологий устройства цементобетонных покрытий и укрепления грунтов цементными вяжущими, – отметил он. – Цементобетонные трассы отличаются прочностью и долговечностью, служат в разных климатических зонах, обеспечивают безопасность дорожного движения. Строить их в большинстве случаев выгоднее, чем асфальтобетонные: к такому выводу можно прийти, если проанализировать общие расходы на эксплуатацию трассы в течение жизненного цикла. Но пока менее 2% российских дорог имеет подобное покрытие. Для сравнения: в государствах Европы аналогичный показатель составляет от 13 до 40%, в Китае – около 50%, в США – 60%».

По словам Виктора Ушакова, одной из основных причин отказа от строительства цементобетонных трасс в СССР стал дефицит качественного цемента. Присутствующие на сессии ПМЭФ представители крупных цементных компаний отметили, что в настоящее время этой проблемы нет.

«Предприятия холдинга готовы производить высококачественные цементы и бетоны для дорожного строительства в необходимых заказчикам объемах. Эта продукция есть в ассортименте наших заводов, дополнительных затрат, связанных с приобретением оборудования или переобучением специалистов, не потребуется. Компания имеет успешный опыт работы в данной области», – подчеркнул президент АО «ХК «Сибцем» Олег Шарыкин.

Обсудив преимущества технологии, эксперты отметили и трудности при ее внедрении. В 80-е годы в нашей стране прекратили научные исследования в данной сфере, остановили выпуск необходимых машин и механизмов. Это привело к ликвидации крупных подрядных организаций, специализирующихся на строительстве цементобетонных трасс. Однако успех отдельных проектов дает надежду на то, что в ближайшее время ситуация изменится.

Фотографии: Гавриил Григоров/Фотохост-агентство ТАСС

По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»