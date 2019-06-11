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Экс-директора новосибирского медицинского центра арестовали на два месяца

Главная Общество
Новосибирск
19:33 11 Июня 2019
директор, арест, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший руководить «Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина» (НМИЦ) Александр Караськов заключен под стражу. Такое решение принял Центральный районный суд Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание суда прошло сегодня.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - привел слова судьи ТАСС.

Напомним, Александр Караськов является фигурантом уголовного дела о хищениях во входящем в структуру минздрава РФ НМИЦ при проведении закупок (ч. 4 ст. 160 УК РФ, (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как писали Sibnovosti.ru, 5 июня суд не стал арестовывать господина Караськова, так как тот не был доставлен в суд. Медик находился в кардиореанимационном отделении городской клинической больницы №1, куда попал из камеры предварительного заключения.

Александр Караськов был уволен с поста директора «Клиники им. Мешалкина» в середине мая приказом минздрава РФ. По сообщению информагентства «Интерфакс-Сибирь», он обратился к руководству страны с заявлением о своей невиновности.

«Цепь вышеуказанных событий свидетельствует о фактическом рейдерском захвате Центра в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков», - цитирует обращение академика Караськова «Интерфакс-Сибирь».

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»

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