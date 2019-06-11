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«Радио Сибирь» провело в Чите ежегодный праздник воздушных змеев

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Новосибирск
18:34 11 Июня 2019
чита, праздник
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Яркое и солнечное небо, сотни воздушных змеев, тысячи горожан – «Радио Сибирь» вот уже третий год подряд дарит жителям краевой столицы Фестиваль воздушных змеев «Радужный змей».

Акция, прошедшая в этом году 9 июня, стала одним из самых ожидаемых летних событий для тысяч жителей Читы: именно с праздника воздушных змеев в городе начинается лето, и с каждым годом участников и зрителей становится все больше и больше. В программе фестиваля запомнились выступления авиамоделистов, полевая кухня с вкусной солдатской кашей, и, конечно, запуски воздушных змеев – больших или маленьких, сделанных самостоятельно или купленных в магазине.

Фестиваль «Радужный змей» стал доброй традицией города, которая проходит под флагом «Радио Сибирь» и в буквальном смысле объединяет и сплачивает семьи.

Справка:

Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» - один из ведущих российских медиахолдингов, управляющий значимыми мультимедийными активами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-МЕДИА» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ.  На сегодняшний день «МКР-МЕДИА» состоит в партнерских отношениях с более чем 20 международными организациями.

«Радио Сибирь»  – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах Сибири и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.

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