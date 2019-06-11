Мобильное приложение «ПИ FM» теперь и на Android

С 6 июня 2019 года, «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно слушать на всех устройствах Android! Мобильное приложение доступно для скачивания в Play Маркет.

Еще больше русскоязычных музыкальных хитов разных эпох и жанров в молодежной танцевальной обработке, интересных новостей, научно-популярных и музыкальных рубрик от «ПИ FM» - теперь в мобильных устройствах всего мира.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» – это не только канал для популяризации русского языка, но и культурный мост для разных стран и поколений. Радиостанция начала вещание 1 августа 2018 года. На данный момент ее можно услышать в FM-эфире 28 городов России, online - на сайте https://pifm.ru/, в приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.

Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.