11 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Мобильное приложение «ПИ FM» теперь и на Android

Главная Общество
Новосибирск
17:40 11 Июня 2019
радиостанция, приложения
версия для печати Ico_print

 С  6 июня 2019 года, «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно слушать на всех устройствах Android! Мобильное приложение доступно для скачивания в Play Маркет.

Еще больше русскоязычных музыкальных хитов разных эпох и жанров в молодежной танцевальной обработке, интересных новостей, научно-популярных и музыкальных рубрик от «ПИ FM» - теперь в мобильных устройствах всего мира.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» – это не только канал для популяризации русского языка, но и культурный мост для разных стран и поколений. Радиостанция начала вещание 1 августа 2018 года. На данный момент ее можно услышать в FM-эфире 28 городов России, online - на сайте https://pifm.ru/, в приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.

Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Радио Сибирь» провело в Чите ежегодный праздник воздушных змеев

«Радио Сибирь» провело в Чите ежегодный праздник воздушных змеев

11 Июня 2019 г.
Фестиваль «Радужный змей» стал доброй традицией города
Новости Новосибирска: Под Новосибирском прошли бои мирового значения

Под Новосибирском прошли бои мирового значения

11 Июня 2019 г.
Фестиваль «Сибирский огонь» собрал более 500 исторических реконструкторов
Новости Новосибирска: Россия будет экспортировать пенсии за рубеж

Россия будет экспортировать пенсии за рубеж

11 Июня 2019 г.
Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами - членами ЕАЭС до конца года.
Новости Новосибирска: Жители РФ назвали главные символы страны

Жители РФ назвали главные символы страны

11 Июня 2019 г.
В канун Дня России, который отмечается 12 июня, жители страны назвали главные символы государства.
Новости Новосибирска: Фильм «Продвижения» получил награду на международном кинофестивале в Москве

Фильм «Продвижения» получил награду на международном кинофестивале в Москве

10 Июня 2019 г.
Фильм семейно-развлекательного телеканала «Продвижение» рассказывает о горном туризме
Новости Новосибирска: Число заболевших менингококковой инфекцией встревожило новосибирские власти

Число заболевших менингококковой инфекцией встревожило новосибирские власти

10 Июня 2019 г.
Проблемой займется санитарно-эпидемиологическая комиссия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

11 Июня 2019 г.
Город рассчитывает на 420 автобусов, троллейбусов и трамваев
Новости Новосибирска: Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

6 Июня 2019 г.
Соглашение о развитии инфраструктуры региона подписано на ПМЭФ-2019
Новости Новосибирска: Футбольную «Сибирь» заменят «Новосибирском»

Футбольную «Сибирь» заменят «Новосибирском»

10 Июня 2019 г.
Правительство Новосибирской области создает новый клуб
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356