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Россия будет экспортировать пенсии за рубеж

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Новосибирск
14:13 11 Июня 2019
россия, евразийский, мигранты, пенсии
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Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд (ПФР), будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину, сообщает «Радио Сибирь».

Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией еще в марте, а в середине мая Минтруд направил его на рассмотрение Экспертного совета при правительстве.

Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами - членами ЕАЭС до конца года.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Сейчас мигранты делают отчисления в ПФР, но пенсий не получают.

Фото yandex.ru

 

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