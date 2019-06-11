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Жители РФ назвали главные символы страны

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13:42 11 Июня 2019
россия, день, опрос, символ
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В канун Дня России, который отмечается 12 июня, жители страны назвали главные символы государства. Соответствующее исследование опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, главным символом страны герб, флаг и гимн назвали по 16% россиян. Еще 9% считают, что Россию олицетворяет ее богатая природа. 6% символом страны назвали любовь к Родине, 5% выделили силу, мощь и величие РФ.

При этом слово «Россия» 31% граждан ассоциирует в первую очередь с понятиями «родина», еще 29% с «великой державой», отмечает «РИА Новости».

Исследование проводилось 9 июня среди 1,6 тыс. человек.

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