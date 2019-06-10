Фильм «Продвижения» получил награду на международном кинофестивале в Москве

Фильм семейно-развлекательного телеканала «Продвижение» о горном туризме в Армении получил высокую оценку жюри XXII Московского международного кинофестиваля «Вертикаль-2019». Подведение итогов и награждение победителей состоялось в торжественной обстановке 7 июня 2019 года, во время которого автору картины «Лучше гор. Армения» Жанне Толстиковой вручили награду в номинации «Особый взгляд в кинодокументалистике».

ХXII международный кинофестиваль горных и приключенческих фильмов «Вертикаль-2019» прошел в столице с 4 по 8 июня 2019 года. В финал конкурса вышли 24 работы документалистов из 7 стран мира: России, Киргизии, Турции, Швеции, Украины, Ирана и Финляндии. Фильм «Лучше гор. Армения» вошел в шорт-лист кинофестиваля, а также был включен в программу живого показа.

Картина телеканала «Продвижение» рассказывает о горном туризме в Армении в разное время года. Съемочная группа проекта совершила зимнее путешествие в Цахкадзор, знаменитый горнолыжный курорт, побывала в горном районе Иджевана летом. Фильм дает обзор летних и зимних маршрутов и экскурсий в горах: от катания на лыжах и сноуборде до экстрим-приключения на зиплайне и конного похода.

Фильм «Лучше гор. Армения» является частью трилогии travel-проекта «Самокат», посвященной путешествиям по Армении. В каждой серии авторы культурного проекта в актуальном формате «personal experience» - «испытано на себе», с героем-ведущим рассказывают телезрителям о популярных видах туризма в Армении.

Телепремьера фильмов о туризме в Армении состоится в эфире канала «21TV». Цикл картин был создан творческой редакцией телеканала «Продвижение» в 2018 году при поддержке продюсерской группы ереванского телеканала «21TV», также входящего в холдинг «МКР-МЕДИА».

Фильм «Лучше гор. Армения» доступен к просмотру на официальном YouTube-канале «Продвижения»

Справка о фестивале:

Московский международный кинофестиваль горного и приключенческого кино «Вертикаль» проводится с 1998 года и является старейшим и крупнейшим в России и СНГ фестивалем приключенческого кино. Долгое время жюри возглавлял известный телеведущий Юрий Сенкевич. В 2003 г. кинофестиваль был включен в Международный Альянс горных кинофестивалей, в который входят 17 крупнейших кинофестивалей из Австрии, Великобритании, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Канады, России, Словакии, США, Франции, Чехии, Швейцарии.