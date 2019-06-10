Число заболевших менингококковой инфекцией встревожило новосибирские власти

Несколько десятков случаев менингококковой инфекции зарегистрировано в Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Эти данные привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Информация областного минздрава прозвучала сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«На территории региона с 30 по 9-е число зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции, все жители находятся сейчас на стационарном лечении», - процитировал министра Хальзова ТАСС.

Проблемой займется санитарно-эпидемиологическая комиссия. К этой работе подключатся также специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в Новосибирской области был отмечен рост числа случаев заболевания корью.

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