10 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Число заболевших менингококковой инфекцией встревожило новосибирские власти

Главная Общество
Новосибирск
15:38 10 Июня 2019
болезнь, министр, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Несколько десятков случаев менингококковой инфекции зарегистрировано в Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Эти данные привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Информация областного минздрава прозвучала сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«На территории региона с 30 по 9-е число зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции, все жители находятся сейчас на стационарном лечении», - процитировал министра Хальзова ТАСС.

Проблемой займется санитарно-эпидемиологическая комиссия. К этой работе подключатся также специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в Новосибирской области был отмечен рост числа случаев заболевания корью.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирск почувствовал себя столицей татарского праздника

Новосибирск почувствовал себя столицей татарского праздника

10 Июня 2019 г.
Сабантуй отметили на Михайловской набережной и ипподроме
Новости Новосибирска: Фонд Росконгресс и холдинг «МКР-Медиа» подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и холдинг «МКР-Медиа» подписали соглашение о сотрудничестве

8 Июня 2019 г.
В рамках Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс и холдинг «МКР-Медиа» подписали соглашение об информационном сотрудничестве.
Новости Новосибирска: В Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

7 Июня 2019 г.
В фестивале приняли участие сибирские издательства
Новости Новосибирска: В России в 2020 году увеличат размер материнского капитала

В России в 2020 году увеличат размер материнского капитала

7 Июня 2019 г.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Новости Новосибирска: «МКР-МЕДИА» и Санкт-Петербургский государственный экономический университет заключили соглашение о сотрудничестве

«МКР-МЕДИА» и Санкт-Петербургский государственный экономический университет заключили соглашение о сотрудничестве

6 Июня 2019 г.
Планируют объединить свои творческие ресурсы и технические возможности
Новости Новосибирска: В Сибири миграция сменила тренд

В Сибири миграция сменила тренд

6 Июня 2019 г.
В первом квартале 2019 года за ее счет население СФО выросло на 450 человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Китай получил крупнейшее бесшумное научное судно

Китай получил крупнейшее бесшумное научное судно

5 Июня 2019 г.
Водоизмещение «Дунфанхун-3» достигает 5 тыс. тонн
Новости Новосибирска: Победители скачек на Сабантуе в Новосибирске разделят 1,2 млн рублей

Победители скачек на Сабантуе в Новосибирске разделят 1,2 млн рублей

5 Июня 2019 г.
В числе соревнований скачки без седел аламан-байге
Новости Новосибирска: Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

6 Июня 2019 г.
Соглашение о развитии инфраструктуры региона подписано на ПМЭФ-2019
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356