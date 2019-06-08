Фонд Росконгресс и холдинг «МКР-Медиа» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс и холдинг «МКР-Медиа» подписали соглашение об информационном сотрудничестве. В рамках соглашения «МКР-Медиа» получает статус информационного партнера Фонда; также предполагается обмен информационным контентом, создание авторских спецрубрик, колонок, интервью и прочих видеоматериалов с мероприятий, проводимых Фондом Росконгресс.

Флагманский проект медиахолдинга «МКР-Медиа» – международная медиасеть TV BRICS. Генеральный директор холдинга «МКР-Медиа» Анна Милейкова напомнила о глобальных целях и задачах TV BRICS: «Мы стремимся создавать актуальный и достоверный контент для наших зрителей в пяти крупнейших государствах мира. Вместе с Фондом Росконгресс мы объединили усилия и будем знакомить аудиторию с экономическими достижениями, инвестиционными программами и остальной информационной повесткой непосредственно из центра событий одного из крупнейших форумов страны и мира».

Совместно с TV BRICS в рамках ПМЭФ-2019 была подготовлена серия видеоинтервью с участниками Форума. Материалы доступны на портале Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG в разделе дискуссионной площадки «Экспертное мнение» и на официальном сайте международной медиасети TV BRICS.

Первыми героями серии интервью стали управляющий партнер по странам СНГ компании EY Александр Ивлев, президент Ассоциации «Познаем Евразию» и председатель совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фаллико, советник премьер-министра Республики Греция Димитриос Веланис, генеральный директор Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен, участники международного проекта Фонда Росконгресс «Друзья городов».

Российские и международные эксперты поделились своим мнением по широкому кругу вопросов – от технологий, которые они считают прорывными, и возможностей их финансирования до международных отношений и влияния Brexit на настроения инвесторов.

«Фонд Росконгресс уделяет большое внимание современным каналам взаимодействия с аудиторией. И, конечно, короткие и емкие по содержанию видеоинтервью – это очень интересный и востребованный формат, который мы продолжим развивать», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Количество материалов, записанных непосредственно из центра событий, будет дополняться в течение времени проведения Петербургского международного экономического форума.