В Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве в пятый раз прошел книжный фестиваль «Красная площадь». Он стартовал 1 июня и, по сложившейся традиции, завершился 6 июня – в день рождения Александра Пушкина. В фестивале приняли участие и сибирские издательства. В частности, новосибирские «Параллель» и «Свиньин и сыновья». По словам их представителей, покупатели на главной площади России не раз спрашивали «Мифосибирск» Игоря Маранина и «Красный сфинкс» Геннадия Прашкевича. В тувинском павильоне рассказали об интересе к многотомной «Урянхай. Тыва дептер» - антология научных и популярных работ по истории Тувы. Инициатором ее создания является министр обороны РФ Сергей Шойгу.