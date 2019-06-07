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В Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

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Новосибирск
17:56 7 Июня 2019
фестиваль, книги, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве в пятый раз прошел книжный фестиваль «Красная площадь». Он стартовал 1 июня и, по сложившейся традиции, завершился 6 июня – в день рождения Александра Пушкина. В фестивале приняли участие и сибирские издательства. В частности, новосибирские «Параллель» и «Свиньин и сыновья». По словам их представителей, покупатели на главной площади России не раз спрашивали «Мифосибирск» Игоря Маранина и «Красный сфинкс» Геннадия Прашкевича. В тувинском павильоне рассказали об интересе к многотомной «Урянхай. Тыва дептер» - антология научных и популярных работ по истории Тувы. Инициатором ее создания является министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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