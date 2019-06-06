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«МКР-МЕДИА» и Санкт-Петербургский государственный экономический университет заключили соглашение о сотрудничестве

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Новосибирск
20:59 6 Июня 2019
мкр, университет, соглашение
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В рамках Петербургского международного экономического форума медиахолдинг «МКР-МЕДИА» и  ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» подписали соглашение об информационном сотрудничестве.

Время и место торжественной церемонии подписания документа выбрано символично: стратегическое партнёрство с коллегами из Китайской Народной Республики, которые стали главными гостями ПМЭФ-2019, является приоритетной областью интересов медиахолдинга и одного из ведущих вузов Северной столицы. Текущий год имеет особую значимость для развития китайско-русских взаимоотношений: 1 октября исполнится 70 лет со дня образования КНР, а 2 октября Россия и Китай будут отмечать 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Соглашение было подписано в торжественной обстановке ректором Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктором экономических наук Игорем Максимцевым и генеральным директором «МКР-МЕДИА» Анной Милейковой.

В ближайшем будущем стороны планируют объединить свои творческие ресурсы и технические возможности для организации и проведения ряда фестивалей, форумов и конференций, создания эксклюзивного тематического и информационного видеоконтента как в рамках мероприятий, так и в виде совместных специальных проектов. В рамках подписанного соглашения «МКР-МЕДИА» получит статус информационного партнёра Международного форума «Евразийская Экономическая Перспектива», который состоится 2-3 октября 2019 года в Санкт-Петербурге.

СПбГЭУ по праву считается одним из крупнейших учебных и научных центров России, является одним из лидеров классического экономического образования в России. На сегодняшний день в стенах экономического университета обучается около 13 000 обучающихся, более 1000 иностранных студентов. В вузе действуют 8 факультетов, 52 кафедры и бизнес-школа, которые реализуют весь спектр образовательных программ на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и программ МВА.

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