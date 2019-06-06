В Сибири миграция сменила тренд

В Сибири изменился миграционный тренд. В первом квартале 2019 года в регионы Сибирского федерального округа (СФО) приехало больше переселенцев, чем их покинуло, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Новосибирскстата, за первые три месяца в субъекты федерации СФО прибыло на жительство 110,9 тыс. человек. Это примерно на 450 больше, чем их покинуло. Как писали Sibnovosti.ru, ранее довольно продолжительное время в округе фиксировалась миграционная убыль. По итогам прошлого года она составила почти 29 тыс. человек.

Прирост по итогам первого квартала достигнут, прежде всего, благодаря показателю Новосибирской области. Здесь миграция дала плюс 3,3 тыс. человек. Но положительное сальдо оказалось также у Красноярского края, Томской области и Республики Алтай – в общей сложности 1,2 тыс.

В остальных семи регионах СФО по-прежнему имеет место миграционная убыль. Наиболее чувствительна она в Омской области – минус около 2 тыс.

К сожалению, другую негативную демографическую тенденцию переломить не удалось. В первом квартале статистическое ведомство зафиксировало дальнейшее снижение рождаемости. В целом в округе оно составило 10,4%. Самое значительное уменьшение этого показателя зафиксировано в Омской и Томской областях (более 13%).

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