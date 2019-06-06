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ВЦИОМ выяснил, каких классиков россияне перечитывают после окончания школы

Главная Общество
Новосибирск
14:22 6 Июня 2019
культура, литература, чтения, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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ВЦИОМ выяснил, к произведениям каких классиков россияне предпочитают возвращаться после окончания школы. Чаще всего это творчество Александра Пушкина (28%) и Льва Толстого (27%).

При этом почти треть граждан (29%) призналась, что не возвращалась ни к одной из книг русской классической литературы.

Внимание опрошенных также повторно привлекают и книги Федора Достоевского (18%). К произведениям Михаила Лермонтова не один раз обращались 13% наших сограждан, несколько реже говорят о том, что во взрослой жизни читают Николая Гоголя (9%). К "читаемым" авторам также относятся Антон Чехов (11%), Михаил Булгаков (9%), Иван Тургенев (7%), Сергей Есенин (7%) 

Сегодня отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения А.С. Пушкина и Международный день русского языка. В этот день во многих странах мира проходит серия культурных мероприятий, посвященных творчеству великого русского поэта. Так, к примеру, в Пушкинских Горах и Михайловском собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов.

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