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Победители скачек на Сабантуе в Новосибирске разделят 1,2 млн рублей

Главная Общество
Новосибирск
16:03 5 Июня 2019
соревнования, сабантуй, приз
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области выделят 1,2 млн руб. для награждения победителей скачек, которые пройдут в ходе празднования федерального Сабантуя. Соревнования состоятся в Новосибирске 8 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порядок проведения соревнований изложен в постановлении правительства региона от 4 июня и в приложении к нему. Согласно документам, всего будет разыграно восемь призов. Один из них – «Федеральный Сабантуй 2019».

«Аламан-байге» – один из древних и популярных видов конных скачек у многих тюркских народов по пересеченной местности на длинные дистанции. Участники соревнований скачут на лошадях без седел, лошади чистокровных пород к участию не допускаются», - говорится в приложении к постановлению.

Длина дистанции в этом виде составит 3,2 км.

К участию в других заездах допускаются лошади орловской, русской, американской и французской рысистых, чистокровной верховой пород. Самый большой призовой фонд определен для «Приза губернатора Новосибирской области» - 250 тыс. руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в ходе Сабантуя пройдут и соревнования по татарской традиционной борьбе корэш. В этом случае победитель получит автомобиль и барана.

Фото: сайт Новосибирского ипподрома

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