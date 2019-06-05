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Выбрана скульптура для набережной в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
14:43 5 Июня 2019
конкурс, скульптура, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Архитектор Максим Бакин стал победителем конкурса проектов тактильной скульптуры для Михайловской набережной в Новосибирске. Конкурс проводился департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии совместно с платформой Smart Urban, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги конкурса подвели в администрации города. Проект-победитель называется «Новосибирск говорит». Скульптура будет представлять собой цилиндры с буквами. Вращая их, гости набережной смогут оставлять свои сообщения.

«Слова на двух нижних ярусах можно составить одному. Чтобы составить слова на верхнем ярусе, нужна пара людей. Один вращает цилиндр, другой говорит, когда остановить», - говорится в заявке победителя.

По словам начальника городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой, теперь предстоит найти инвестора для реализации проекта.

Всего из пяти городов было подано 23 заявки на участие в конкурсе.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в мае этого года на конкурсе при участии Smart Urban был отобран проект игровой площадки для парка культуры и отдыха «Центральный».

Фото: онлайн-платформа Smart Urban

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