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Экс-директор новосибирского НМИЦ остался в больнице

Главная Общество
Новосибирск
11:19 5 Июня 2019
суд, больница, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске не стали арестовывать экс-директора «Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина» (НМИЦ) Александра Караськова. О решении Центрального районного суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ходатайство об аресте медика суд вернул следственным органам в связи с тем, что подозреваемый не был доставлен в суд. По данным «Коммерсантъ-Сибирь», Александр Караськов находится в кардиореанимационном отделении городской клинической больницы №1, куда был доставлен из камеры предварительного заключения.

«При проведении следственных действий во время его задержания сторона защиты предупреждала следствие о состоянии его здоровья», - процитировало издание адвоката экс-директора НМИЦ Виктора Салапанова.

Напомним, что Александр Караськов является фигурантом уголовного дела о хищениях во входящем в структуру минздрава РФ НМИЦ при проведении закупок.

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»

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