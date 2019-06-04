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Звезды российского кино посетили выездную студию «Радио Сибирь»

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Новосибирск
18:55 4 Июня 2019
радиостанция, студия, гости, чита
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В рамках VIII Забайкальского международного кинофестиваля, который прошел в Чите с 30 мая по 2 июня 2019 года, «Радио Сибирь» порадовало своих слушателей из Забайкальского края прямым эфиром со звездами отечественного кинематографа. Выездная студия, установленная на месте проведения «Ночи короткого метра», в пятницу, 31 мая, в течение двух часов стала центральной площадкой для интервью с гостями и организаторами международного кинофестиваля.

Радиослушатели смогли в прямом эфире услышать голоса  Елены Бирюковой, Андрея Руденского, Аглаи Шиловской, Игоря и Алексея Огурцовых и других известных людей. А те, кто посетил столицу Забайкальского края, смог лично пообщаться с любимыми артистами и сфотографироваться на память.

Фотоотчёт о прошедшем мероприятии можно найти на официальной странице «Радио Сибирь» в Instagram.

«Радио Сибирь»  – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах Сибири и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.

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