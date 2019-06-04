Звезды российского кино посетили выездную студию «Радио Сибирь»

В рамках VIII Забайкальского международного кинофестиваля, который прошел в Чите с 30 мая по 2 июня 2019 года, «Радио Сибирь» порадовало своих слушателей из Забайкальского края прямым эфиром со звездами отечественного кинематографа. Выездная студия, установленная на месте проведения «Ночи короткого метра», в пятницу, 31 мая, в течение двух часов стала центральной площадкой для интервью с гостями и организаторами международного кинофестиваля.

Радиослушатели смогли в прямом эфире услышать голоса Елены Бирюковой, Андрея Руденского, Аглаи Шиловской, Игоря и Алексея Огурцовых и других известных людей. А те, кто посетил столицу Забайкальского края, смог лично пообщаться с любимыми артистами и сфотографироваться на память.

Фотоотчёт о прошедшем мероприятии можно найти на официальной странице «Радио Сибирь» в Instagram.