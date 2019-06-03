Летние обновления на «Радио Сибирь»

Редакция «Радио Сибирь» полностью обновила пакет эфирного оформления: с 1 июня на волнах радиостанции появились новые джинглы, войсдропы, бриджи и остальная эфирная «одежда». Еще больше интересной, актуальной и полезной информации и легкой музыки в новом оформлении доступно аудитории крупнейшей радиосети Сибири и Урала уже сейчас!

На частотах «Радио Сибирь» можно услышать все необходимое для современных слушателей: новости региона, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды и специальные рубрики «Тема дня» о злободневных вопросах региона. Формат музыкального контента представлен легкими и ненавязчивыми плейлистами, которые регулярно обновляются.

Напомним о том, что по результатам конкурса, проведенного Роскомнадзором 30 мая 2019 года, «Радио Сибирь» выиграла частоту 89.3 FM в Оренбурге. Таким образом, одна из самых популярных радиоcетей выросла до 25 точек вещания в Сибири и на Урале.