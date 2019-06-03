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СМИ: задержан бывший руководитель новосибирского НМИЦ им. Мешалкина

Главная Общество
Новосибирск
16:22 3 Июня 2019
директор, депутаты, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Александр Караськов, ранее расставшийся с постом директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина» (НМИЦ) и удостоверением депутата новосибирского заксобрания, теперь лишился и свободы передвижения. Он был задержан в ходе расследования уголовного дела, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О задержании известного хирурга, академика РАН сообщили несколько СМИ.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 33, ст.160 УК РФ – соучастие в присвоении или растрате», - процитировал, например, «Интерфакс-Сибирь» свой источник.

По данным информагентства, Александр Караськов задержан, и 5 июня Центральный суд Новосибирска изберет ему меру пресечения. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении его супруги, работавшей директором центра по организационно-клинической работе.

Напомним, в настоящее время правоохранительные органы расследуют дело заместителя директора «клиники Мешалкина» Евгения Покушалова. Его обвиняют в хищении более 1,3 млрд руб. при проведении торгов по закупке различной продукции для НМИЦ.

Официальных комментариев правоохранительных органов, касающихся господина Караськова и его супруги, пока нет.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине мая минздрав РФ отправил директора НМИЦ в отставку. Затем Александр Караськов сложил депутатские полномочия, сославшись на ошибки, допущенные при заполнении декларации об имуществе и доходах.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

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