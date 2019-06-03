3 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В России проходит «третья волна» перехода на цифровое вещание

Главная Общество
Новосибирск
11:05 3 Июня 2019
сми, тв, вещание, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В России сегодня проходит «третья волна» перехода регионов с аналогового на цифровое вещание. Она стартовала на Камчатке и завершится в Калининграде.

Всего отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ пройдет в 36 регионах России и затронет более 60 млн человек.

В понедельник будет прекращено аналоговое вещание основных федеральных каналов в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Бурятии, Коми, Марий Эл, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Хакасии и Туве.

До конца года Россия должна полностью перейти на цифровой формат вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, однако правительство решило продлить этот срок, и перевести часть регионов на «цифру» позднее - 14 октября.

Ожидается, что с запуском сети цифрового вещания жители России получают набор из телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.

Фото МИА «Россия сегодня»

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Лео Бокерия: Хотите быть нормальным и успешным - в одно и то же время ложитесь спать

Лео Бокерия: Хотите быть нормальным и успешным - в одно и то же время ложитесь спать

3 Июня 2019 г.
Главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ Лео Бокерия рассказал о своей работе, здоровом образе жизни и пр.
Новости Новосибирска: Взрыв разрушил цех завода в Нижегородской области

Взрыв разрушил цех завода в Нижегородской области

1 Июня 2019 г.
По предварительным данным, в дзержинском ГосНИИ «Кристалл» жертв нет
Новости Новосибирска: Сход вагонов задержал поезд Новосибирск – Владивосток

Сход вагонов задержал поезд Новосибирск – Владивосток

1 Июня 2019 г.
Пассажиров разместили на вокзале станции в Забайкалье
Новости Новосибирска: В новосибирском парке появились открытые бассейны

В новосибирском парке появились открытые бассейны

1 Июня 2019 г.
В «Сосновом бору» создан развлекательный комплекс
Новости Новосибирска: В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

1 Июня 2019 г.
Отныне по всей территории РФ операторы обязаны устанавливать одинаковые условия, несмотря на то, находится ли абонент в домашнем регионе или нет.
Новости Новосибирска: Аэропорты России получили имена

Аэропорты России получили имена

31 Мая 2019 г.
В Сибири президентский указ касается аэропортов Красноярска, Норильска, Новосибирска, Омска и Томска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: На новосибирской набережной черемуху смешают с яблонями

На новосибирской набережной черемуху смешают с яблонями

31 Мая 2019 г.
На Михайловской набережной появятся новые деревья
Новости Новосибирска: Сибирь стала меньше торговать с Китаем

Сибирь стала меньше торговать с Китаем

31 Мая 2019 г.
Доля КНР во внешнеторговом обороте регионов СФО сократилась до 18%
Новости Новосибирска: Новый музей на Алтае представляет острог XVIII

Новый музей на Алтае представляет острог XVIII

30 Мая 2019 г.
Открытие «Форта Куюм» назначено на 1 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356