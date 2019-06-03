В России проходит «третья волна» перехода на цифровое вещание

В России сегодня проходит «третья волна» перехода регионов с аналогового на цифровое вещание. Она стартовала на Камчатке и завершится в Калининграде.

Всего отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ пройдет в 36 регионах России и затронет более 60 млн человек.

В понедельник будет прекращено аналоговое вещание основных федеральных каналов в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Бурятии, Коми, Марий Эл, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Хакасии и Туве.

До конца года Россия должна полностью перейти на цифровой формат вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, однако правительство решило продлить этот срок, и перевести часть регионов на «цифру» позднее - 14 октября.

Ожидается, что с запуском сети цифрового вещания жители России получают набор из телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.

Фото МИА «Россия сегодня»