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Взрыв разрушил цех завода в Нижегородской области

Главная Общество
Новосибирск
19:17 1 Июня 2019
взрыв, мчс, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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Взрыв прогремел сегодня в ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По предварительным данным, пострадало 27 человек, погибших нет.

По данным главного управления МЧС по Нижегородской области, от взрыва обрушилось здание одного из цехов предприятия. На месте вспыхнул пожар на площади около 100 кв. м. Спасатели направили около 300 сотрудников ведомства и несколько десятков единиц техники. В медицинские учреждения обратилось 27 человек, 11 из них уже отпустили по домам.

«По предварительной информации, жертв нет. Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал», - сообщили ТАСС в «Кристалле».

Институт специализируется на создании взрывчатых веществ.

Фото: страница группы «Дзержинск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте»

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