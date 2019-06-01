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Сход вагонов задержал поезд Новосибирск – Владивосток

Главная Общество
Новосибирск
14:20 1 Июня 2019
поезд, пассажиры, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре вагона пассажирского поезда №8 Новосибирск – Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Пострадавших нет, но путешествие для пассажиров затянется.

ЧП случилось сегодня примерно в 11:40 местного времени. Его причина пока неизвестна. В ОАО РЖД создали оперативный штаб для координации работ, которые ведут восстановительные поезда.

Тем временем, пассажиров разместили в железнодорожном вокзале Куэнги.

«В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде. На станции назначения готовится резервный состав», - сообщили в управлении Забайкальского железной дороги.

Фото: pixabay.com

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