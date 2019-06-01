В новосибирском парке появились открытые бассейны

Сегодня в Новосибирске открывается новый развлекательный комплекс с открытыми бассейнами. Он расположен в парке культуры и отдыха «Сосновый бор», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра мэрии, в составе «Румба пляжа» два бассейна с подогревом взрослый и детский. У них установлены шезлонги, а рядом создана детская игровая площадка.

«Сосновый бор» в Калининском районе работает в статусе муниципального учреждения. Генподрядчиком и обслуживающей организацией нового объекта является ООО «Контек-Нск». Ранее сообщалось о том, что стоимость проекта составляет 25 млн руб.

Работы по благоустройству комплекса еще не окончены. Осенью здесь должна появиться сосновая аллея.

Фото: сайт МБУК ПКиО «Сосновый бор»