1 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В новосибирском парке появились открытые бассейны

Главная Общество
Новосибирск
12:56 1 Июня 2019
парк, открытие, развлечение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Новосибирске открывается новый развлекательный комплекс с открытыми бассейнами. Он расположен в парке культуры и отдыха «Сосновый бор», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра мэрии, в составе «Румба пляжа» два бассейна с подогревом взрослый и детский. У них установлены шезлонги, а рядом создана детская игровая площадка.

«Сосновый бор» в Калининском районе работает в статусе муниципального учреждения. Генподрядчиком и обслуживающей организацией нового объекта является ООО «Контек-Нск». Ранее сообщалось о том, что стоимость проекта составляет 25 млн руб.

Работы по благоустройству комплекса еще не окончены. Осенью здесь должна появиться сосновая аллея.

Фото: сайт МБУК ПКиО «Сосновый бор»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сход вагонов задержал поезд Новосибирск – Владивосток

Сход вагонов задержал поезд Новосибирск – Владивосток

1 Июня 2019 г.
Пассажиров разместили на вокзале станции в Забайкалье
Новости Новосибирска: В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

1 Июня 2019 г.
Отныне по всей территории РФ операторы обязаны устанавливать одинаковые условия, несмотря на то, находится ли абонент в домашнем регионе или нет.
Новости Новосибирска: Аэропорты России получили имена

Аэропорты России получили имена

31 Мая 2019 г.
В Сибири президентский указ касается аэропортов Красноярска, Норильска, Новосибирска, Омска и Томска
Новости Новосибирска: «ПИ FM» объявляет «Детский день»

«ПИ FM» объявляет «Детский день»

31 Мая 2019 г.
Будут звучать самые любимые детские песни
Новости Новосибирска: На новосибирской набережной черемуху смешают с яблонями

На новосибирской набережной черемуху смешают с яблонями

31 Мая 2019 г.
На Михайловской набережной появятся новые деревья
Новости Новосибирска: TV BRICS появился на мультимедийной платформе «Яндекс. Эфир»

TV BRICS появился на мультимедийной платформе «Яндекс. Эфир»

31 Мая 2019 г.
Смотреть TV BRIСS можно любыми удобными способами
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Дети продолжают гибнуть на пожарах в Сибири

Дети продолжают гибнуть на пожарах в Сибири

27 Мая 2019 г.
Очередная трагедия произошла в Венгеровском районе Новосибирской области
Новости Новосибирска: ГЭС в Республике Алтай реконструируют за несколько лет

ГЭС в Республике Алтай реконструируют за несколько лет

29 Мая 2019 г.
Машинное отделение будет сохранено в качестве памятника архитектуры
Новости Новосибирска: Под Новосибирском обнаружили лагерь незаконных мигрантов

Под Новосибирском обнаружили лагерь незаконных мигрантов

29 Мая 2019 г.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 72 человека
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356