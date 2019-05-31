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TV BRICS появился на мультимедийной платформе «Яндекс. Эфир»

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Новосибирск
12:05 31 Мая 2019
телеканал, тв, брикс
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Теперь телеканал TV BRICS можно смотреть на мультимедийной платформе «Яндекс. Эфир»: просмотр в режиме реального времени доступен пользователям на фирменном видеосервисе с 31 мая 2019 года.

Смотреть TV BRIСS можно любыми удобными способами: на компьютере, открыв главную страницу «Яндекс. Браузера»; на смартфонах через специальное приложение для Android и IOS; на Smart TV через установленное приложение, а также используя «умную» колонку с голосовым управлением «Яндекс. Станция».

Видеосервис «Яндекс. Эфир» — новая разработка от «Яндекс», позволяющая смотреть бесплатно прямую трансляцию большинства центральных каналов, а также собственных каналов «Яндекс. ТВ». На сегодняшний день с помощью видеосервиса «Яндекс. Эфир» можно найти контент для любой аудитории: развлекательные, спортивные, кулинарные каналы; мультфильмы, русские сериалы и многие другие. Список доступных каналов постоянно обновляется.

Эфир Международной медиасети TV BRICS доступен на сайте

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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