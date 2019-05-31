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Аэропорты России получили имена

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Новосибирск
18:06 31 Мая 2019
аэропорт, имя, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 40 аэропортов страны получили имена великих людей, без которых невозможно представить историю России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Указ №246 опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Он называется «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Среди указанных в нем аэропортов, несколько сибирских. Так, аэропорт Красноярска получил имя известного певца Дмитрия Хворостовского. Уроженец Красноярска умер в ноябре прошлого года в возрасте 55 лет. Его прах захоронен в родном городе в сквере около Сибирского института искусств.

Новосибирский Толмачёво получил имя трижды героя Советского Союза летчика Александра Покрышкина. Аэропорт Норильска – исследователя Арктики, доктора геолого-минералогических наук Николая Урванцева. Центральный в Омске теперь будет именоваться «имени Дмитрия Карбышева». Омич, генерал-лейтенант инженерных войск погиб в фашистском концлагере Маутхаузен в 1945 году.

Авиаконструктор Николай Камов дал имя томскому аэропорту Богашево. Создатель вертолетов серии «Ка» родился в Иркутске, а умер в Москве. Но в Томске он получил образование – закончил Томский технологический институт (ныне Томский политехнический университет).

Главные аэропорты московского авиаузла тоже упомянуты в президентском указе. Шереметьево получило имя коренного москвича Александра Пушкина, Внуково – уроженца Тверской губернии Андрея Туполева, Домодедово – пришедшего в столицу с русского Севера Михаила Ломоносова.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»

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