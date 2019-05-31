«ПИ FM» объявляет «Детский день»

В Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, радиостанция «ПИ FM» проведет акцию «Детский день»!

На протяжении дня в начале каждого часа в эфире радиостанции будут звучать самые любимые детские песни, на которых выросло не одно поколение: знаменитые мелодии из легендарных мультфильмов, песни о дружбе, взаимопомощи и самом лучшем возрасте – беззаботном детстве.

Не пропустите акцию, тем более в этом году Международный день защиты детей отметит круглую дату: праздник был учрежден 70 лет назад, в ноябре 1949 года, решением конгресса Международной демократической федерации женщин.