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На новосибирской набережной черемуху смешают с яблонями

Главная Общество
Новосибирск
14:11 31 Мая 2019
посадка, зима, реки
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске высадят новые деревья. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего предполагается высадить высадят 15 черемух. 12 из них займут место в зоне аттракционов. Еще три дерева заменят поломанные яблони сорта «Рудольф».

«Новые деревья достигают трех метров в высоту. Их листья краснеют во второй половине лета», - отметили в пресс-центре мэрии.

Напомним, яблони канадского сорта высаживали на набережной дважды. Первый раз – осенью 2017 года, но зиму деревья не пережили. Повторная посадка прошла в прошлом году.

Фото: страница начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой в соцсети Facebook

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