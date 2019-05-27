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Дети продолжают гибнуть на пожарах в Сибири

Главная Общество
Новосибирск
11:56 27 Мая 2019
следствие, дети, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири произошла очередная трагедия, вызванная пожаром. На этот раз в Новосибирской области, где погибло трое детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар вспыхнул вчера вечером в двухквартирном жилом доме в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, после тушения были обнаружены тела трех малолетних детей, старшему из которых три года.

«По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - сообщили в ведомстве.

Это не первая подобная трагедия в регионе в последние годы. Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале декабря 2017 года в поселке Степном Искитимского района в огне погибло сразу пятеро детей. В августе прошлого года в результате пожара в двухквартирном доме в деревне Новорозино Купинского района погибли женщина и трое детей.

В ночь на 26 мая 2019 года четверо человек погибло в результате пожара в Шарыповском районе Красноярского края. В их числе, трое детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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