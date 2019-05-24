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Москвичей покормят по-алтайски

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Новосибирск
17:58 24 Мая 2019
еда, ресторан, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве 29 мая в рамках проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» стартует «Неделя Республики Алтай». Она откроется гала-ужином в ресторане Ruski и презентацией гастрономического и туристического потенциала региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В презентации примет участие и. о. главы Республики Алтай Олег Хорохордин. Вместе с ним в Москву из региона приедет команда шеф-поваров.

На сайте Ростуризма подробно перечисляются традиционные блюда и региональные специалитеты, которые будут представлены на ужине. В их числе, сыровяленые деликатесы базырган-эт, качмы (из конины) и чучук (из марала); сыры с алтайским медом; салат «карбалјын», пироги «тьян кулах» и т. д. Автор меню – Юлия Фоминых.

«Неделя Республики Алтай» в Ruski продлится до 6 июня.

Проект «Гастрономическая карта России», направленный на продвижение блюд национальной кухни и региональных продуктов, стартовал летом 2017 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в Республике Алтай в этом году намерены принять пятилетнюю стратегию развития туризма. В прошлом году регион посетило 2,1 млн гостей.

Фото: сайт Ростуризма

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