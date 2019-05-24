Проект из Подмосковья выиграл конкурс для парка в Новосибирске

Проект игровой площадки «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп» одержал победу на муниципальном конкурсе в Новосибирске. Площадка будет открыта в парке культуры и отдыха «Центральный», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конкурс проходил с февраля по май на онлайн-платформе Smart Urban. К проектам предъявляли несколько требований. Они должны были вписаться в ландшафт парка, воплощать интересные сюжеты и т. д. По данным пресс-центра мэрии, всего было заявлено около 50 проектов от авторов из 12 городов.

«Первое место отдано проекту «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп». Авторы, коллектив «Гуслофт Гуслица», обращаясь к научной составляющей Новосибирска, предложили научно-популярное оснащение детской площадки. Центральными элементами игровой зоны стали гигантский микроскоп, внутри которого спроектированы пространства для игр и лекций, адаптированный для детей телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп», - подвели итоги в городской администрации.

Победитель конкурса базируется в Московской области. Здесь компания реализовала проект творческой усадьбы «Гуслица».

Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, концепция победителя будет доработана. В этом году на месте будущей площадки демонтируют сооружения и подготовят покрытие.

Фото: онлайн-платформа Smart Urban