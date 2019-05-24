26 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Проект из Подмосковья выиграл конкурс для парка в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
16:43 24 Мая 2019
парк, площадка, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Проект игровой площадки «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп» одержал победу на муниципальном конкурсе в Новосибирске. Площадка будет открыта в парке культуры и отдыха «Центральный», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конкурс проходил с февраля по май на онлайн-платформе Smart Urban. К проектам предъявляли несколько требований. Они должны были вписаться в ландшафт парка, воплощать интересные сюжеты и т. д. По данным пресс-центра мэрии, всего было заявлено около 50 проектов от авторов из 12 городов.

«Первое место отдано проекту «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп». Авторы, коллектив «Гуслофт Гуслица», обращаясь к научной составляющей Новосибирска, предложили научно-популярное оснащение детской площадки. Центральными элементами игровой зоны стали гигантский микроскоп, внутри которого спроектированы пространства для игр и лекций, адаптированный для детей телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп», - подвели итоги в городской администрации.

Победитель конкурса базируется в Московской области. Здесь компания реализовала проект творческой усадьбы «Гуслица».

Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, концепция победителя будет доработана. В этом году на месте будущей площадки демонтируют сооружения и подготовят покрытие.

Фото: онлайн-платформа Smart Urban

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Москвичей покормят по-алтайски

Москвичей покормят по-алтайски

24 Мая 2019 г.
«Неделя Республики Алтай» представит регион в проекте «Гастрономическая карта России»
Новости Новосибирска: Сквер у здания новосибирского цирка будет восстановлен

Сквер у здания новосибирского цирка будет восстановлен

23 Мая 2019 г.
Мэрия выполнит работы за свой счет
Новости Новосибирска: Телеканал «Продвижение» стал доступен зрителям МегаФон ТВ

Телеканал «Продвижение» стал доступен зрителям МегаФон ТВ

22 Мая 2019 г.
Теперь смотреть познавательные программы канала можно на всех мобильных устройствах
Новости Новосибирска: Россияне в эти дни могут наблюдать движение МКС в вечернем небе

Россияне в эти дни могут наблюдать движение МКС в вечернем небе

22 Мая 2019 г.
Увидеть космическую станцию с Земли любой житель России сможет до конца мая
Новости Новосибирска: Выставка в Новосибирске: от старых автомобилей до будущих дорог

Выставка в Новосибирске: от старых автомобилей до будущих дорог

22 Мая 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре начал работу Сибирский транспортный форум. Одновременно здесь открылась выставка TransSiberia/Translogistica
Новости Новосибирска: На Алтае может начаться эвакуация людей из зоны затопления

На Алтае может начаться эвакуация людей из зоны затопления

22 Мая 2019 г.
Все больше приусадебных участков в Алтайском крае подтапливает талыми водами.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: На вопросы о жизни на Венере должна ответить новая космическая миссия

На вопросы о жизни на Венере должна ответить новая космическая миссия

23 Мая 2019 г.
В апреле этого года в журнале «Успехи физических наук» была опубликована статья «Гипотетические признаки жизни на пла...
Новости Новосибирска: Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

20 Мая 2019 г.
В Москве подвели итоги «Криптонит Startup Challenge»
Новости Новосибирска: Бывший игрок новосибирской «Сибири» сыграет в финале Кубка Стэнли

Бывший игрок новосибирской «Сибири» сыграет в финале Кубка Стэнли

22 Мая 2019 г.
Владимир Тарасенко набрал в плей-офф уже 13 очков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356