Россияне в эти дни могут наблюдать движение МКС в вечернем небе

Любой житель России сможет до конца мая наблюдать Международную Космическую станцию (МКС) невооруженным глазом, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com

Это стало возможным из-за начала периода, когда МКС на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как и Луна, поэтому видна с Земли

Космическая станция совершает один виток вокруг нашей планеты приблизительно за полтора часа и всегда движется с запада на восток, рассказали в Московском планетарии, а также пояснили, что с Земли МКС будет похожа на быстро движущуюся большую звезду. Видимой она становится в темное время суток.

Сотрудник Московского планетария, астрофизик Александр Перхняк рассказал о нескольких простых рекомендациях для тех, кто хочет увидеть пролет МКС: «В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например, «МКС Детектор» или ISSSpotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую, быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца».

Космическую станцию будет видно над территорией России до 29 мая. В каждом регионе свое наиболее удобное время для наблюдений. При этом такие благоприятные условия периодически возникают в разных частях нашей планеты.

По информации kp.ru, траектория движения МКС идет на высотах от 337 до 430 километров, скорость около 8 километров в секунду. За 20 лет существования МКС пролетела примерно 5 миллиардов километров.

Сейчас на станции работают 6 человек: Олег Кононенко и Алексей Овчинин из России, американцы: Энн МакКлейн, Ник Хейг, Кристина Кох и канадец Давид Сан-Жак.

Фото: icmos.ru.