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Выставка в Новосибирске: от старых автомобилей до будущих дорог

Главная Общество
Новосибирск
15:38 22 Мая 2019
выставки, техникa, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском Экспоцентре сегодня начал работу Сибирский транспортный форум. Одновременно здесь открылась выставка TransSiberia/Translogistica. Ее гости могут ознакомиться с достижениями индустрии транспорта и логистики. Впрочем, здесь можно увидеть и ретро автомобили. На выставке также представлены крупнейшие инфраструктурные проекты дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области. В их числе, реконструкция аэропорта Толмачёво, строительство четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске и дорог к будущему ледовому дворцу спорта.

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