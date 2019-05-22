В новосибирском Экспоцентре сегодня начал работу Сибирский транспортный форум. Одновременно здесь открылась выставка TransSiberia/Translogistica. Ее гости могут ознакомиться с достижениями индустрии транспорта и логистики. Впрочем, здесь можно увидеть и ретро автомобили. На выставке также представлены крупнейшие инфраструктурные проекты дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области. В их числе, реконструкция аэропорта Толмачёво, строительство четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске и дорог к будущему ледовому дворцу спорта.
Выставка в Новосибирске: от старых автомобилей до будущих дорог
Главная Общество
Новосибирск15:38 22 Мая 2019 версия для печати
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