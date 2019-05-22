На Алтае может начаться эвакуация людей из зоны затопления

Все больше приусадебных участков в Алтайском крае подтапливает талыми водами, сообщает «Радио Сибирь».

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Чарышское, где накануне был введен режим повышенной готовности, сообщает региональное МЧС. Известно, что на данный момент подтопило восемь участков, которые расположены в низменных участках.

Сейчас большая группировка спасателей делает отсыпку дамбы. Наблюдатели полагают, что сложившаяся паводковая ситуация вызвана сильными осадками. Накануне прошел дождь с градом.

Фото пресс-службы МЧС по Алтайскому краю