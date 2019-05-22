22 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Дмитрий Козак: причин беспокоиться о росте цен на бензин нет

Главная Общество
Новосибирск
15:02 22 Мая 2019
общество, топливо и азс, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: РИА Новости
версия для печати Ico_print

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение Российского топливного союза (РТС) о росте цен на бензин, сказав, что нет причин для беспокойства.

По его словам, которые приводит агентство РИА Новости,  оснований для тревоги нет, так как уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента.

«Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», - добавил Козак.

Во вторник стало известно, что Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%.

Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: На Алтае может начаться эвакуация людей из зоны затопления

На Алтае может начаться эвакуация людей из зоны затопления

22 Мая 2019 г.
Все больше приусадебных участков в Алтайском крае подтапливает талыми водами.
Новости Новосибирска: Известный трансплантолог возглавил новосибирскую «Клинику Мешалкина»

Известный трансплантолог возглавил новосибирскую «Клинику Мешалкина»

21 Мая 2019 г.
Александр Чернявский будет руководить НМИЦ, как минимум, до 2 сентября 2019 года
Новости Новосибирска: Тутта Ларсен: моей главной журналистской темой остается человек

Тутта Ларсен: моей главной журналистской темой остается человек

21 Мая 2019 г.
Популярная теле- и радиоведущая Тутта Ларсен рассказала, какая тема для журналистского расследования – самая интересная и почему сегодня в мире музыки наступило время человеческих прорывов.
Новости Новосибирска: Эксклюзивные программы TV BRICS и «Жэньминьван» познакомят россиян с особенностями китайской культуры

Эксклюзивные программы TV BRICS и «Жэньминьван» познакомят россиян с особенностями китайской культуры

21 Мая 2019 г.
Компания «Жэньминьван» и Международная сеть TV BRICS запустили совместное производство циклов программ
Новости Новосибирска: В России увеличат минимальный размер оплаты труда

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

21 Мая 2019 г.
МРОТ в России будет увеличен в связи с пересмотром потребительской корзины с начала 2021 года.
Новости Новосибирска: Последний Ту-134 снят с эксплуатации в России

Последний Ту-134 снят с эксплуатации в России

21 Мая 2019 г.
Его установят в новосибирском музее
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

17 Мая 2019 г.
Александр Караськов проработал на этом посту 20 лет
Новости Новосибирска: Столичная компания построит ЛДС в Новосибирске

Столичная компания построит ЛДС в Новосибирске

20 Мая 2019 г.
На аукционе у ООО «ЭлинАльфа» не оказалось конкурентов
Новости Новосибирска: Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

20 Мая 2019 г.
В Москве подвели итоги «Криптонит Startup Challenge»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356