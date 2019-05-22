Дмитрий Козак: причин беспокоиться о росте цен на бензин нет

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение Российского топливного союза (РТС) о росте цен на бензин, сказав, что нет причин для беспокойства.

По его словам, которые приводит агентство РИА Новости, оснований для тревоги нет, так как уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента.

«Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», - добавил Козак.

Во вторник стало известно, что Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%.

Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов.