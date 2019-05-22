Тутта Ларсен: моей главной журналистской темой остается человек

Популярная теле- и радиоведущая, журналист и блогер Тутта Ларсен в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/tutta-larsen-byt-vzroslym-eto-samoe-slozhnoe/ рассказала, какая тема для журналистского расследования – самая интересная, почему сегодня в мире музыки наступило время человеческих прорывов и как не стоит поступать, если хочешь сохранить здоровые отношения в семье, передает корр. www.sibnovosti.ru

«Эпоха, когда можно было легко брать интервью у известных музыкантов, осталась позади, когда мы были частью мировой музыкальной культуры. Тогда ничего не стоило взять интервью у Мадонны, Майкла Джексона или других великих музыкантов. – сказала Тутта Ларсен. - Сейчас это не так просто для русского журналиста, мы не являемся частью этого истеблишмента. Но, по-прежнему моей главной журналистской темой остается человек – не важно это сверхзвезда, выдающийся человек или обычный человек. Человек – это самая интересная тема для изучения». #

«Сейчас время прорыва - человеческих. Наши музыканты сами реализуются на Западе и становятся там известными. – отметила она, подчеркнув, что «нас больше не приглашают на вручение мировых музыкальных наград». «Мы просто перестали быть интересными. Звезды, которые приезжают к нам, их поток существенно снизился», - добавила журналистка.

Касаясь вопроса семейных отношений, Тутта Ларсен сказала, что «женщина в последнее время пытается занять роль мужчины в семейной жизни и отодвинуть мужчину на второй план - самой принимать все решения, самой все на себе тащить, зарабатывать деньги». Однако, по ее словам, «в семье есть роли совершенно определенные, которые каждый несет в силу своего гендера».

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