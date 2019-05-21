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Известный трансплантолог возглавил новосибирскую «Клинику Мешалкина»

Главная Общество
Новосибирск
18:01 21 Мая 2019
минздрав, назначение, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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И. о. директора новосибирского ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина» (НМИЦ) назначен Александр Чернявский. О решении минздрава РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, пост директора НМИЦ оказался вакантным после отставки Александра Караськова, который около 20 лет руководил одним из лучших российских медучреждений в области сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и онкологии. О его уходе с поста стал известно на прошлой неделе.

«Приказом Минздрава России он (Александр Чернявский – Sibnovosti.ru) назначен исполняющим обязанности на срок до 2 сентября», - сказали «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе НМИЦ.

Господин Чернявский является главным внештатным трансплантологом минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В структуре новосибирской «Клиники Мешалкина» он возглавляет центр хирургии аорты и коронарных артерий.

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»


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