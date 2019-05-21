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Последний Ту-134 снят с эксплуатации в России

Главная Общество
Новосибирск
12:47 21 Мая 2019
самолет, рейсы, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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Последний в истории российской авиации полет Ту-134 с пассажирами на борту начался в аэропорту Иркутск и завершился в якутской городе Мирный. Машина принадлежит авиакомпании «Алроса», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейс был совершен 20 мая. На борту, по данным страницы иркутского аэропорта в соцсети Facebook, находилось 70 пассажиров.

«Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Сегодня его «воздушный» путь заканчивается: из Мирного Ту-134 отправится в Новосибирский музей авиации и космонавтики», - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании «Алроса», самолет вылетит из Мирного в Новосибирск 22 мая.

Фото: страница международного аэропорта Иркутск в соцсети Facebook


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