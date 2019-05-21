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Лучшему борцу на Сабантуе в Новосибирске пообещали авто и барана

Главная Общество
Новосибирск
12:12 21 Мая 2019
программа, борьба, сабантуй
Автор: Sibnovosti.ru
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Победитель в соревновании по татарской традиционной борьбе корэш получит автомобиль и барана. Соревнования пройдут в рамках федерального татарского Сабантуя, который отметят в Новосибирске 8-9 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главной площадкой праздника выбрана Михайловская набережная Оби. По данным пресс-службы правительства региона, помимо борцовских соревнований здесь откроется интерактивная площадка «Татарское подворье». Она познакомит гостей Сабантуя с бытом крестьянской татарской семьи. На набережной поставят дом, баню и сарай с домашними животными. Все это уже отправлено из Татарстана на четырех большегрузах.

В числе других запланированных мероприятий на набережной концертная программа, ярмарка художественных промыслов, дегустация блюд национальной кухни. Кроме того, на новосибирском ипподроме пройдут скачки.

Фото: Альбина Акимова/страница «Сабантуй 2019» в соцсети «ВКонтакте»


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