20 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В России сегодня проживают 40 малочисленных народов

Главная Общество
Новосибирск
13:50 20 Мая 2019
россия, народы, интервью
Источник:
версия для печати Ico_print

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Григорий Ледков в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/my-edinstvennye-i-poslednie-/рассказал о Едином перечне коренных малочисленных народов России и о том, как защитить их от крупных корпораций, передает корр. www.sibnovosti.ru/    

По его словам, по данным на 2010 год количество коренных малочисленных народов насчитывает 257 тыс человек. «Это 40 народов. Это север Сибири, Дальнего Востока, всего 28 субъектов», - сказал парламентарий.

«Из них примерно 40% - это люди, которые живут в природной среде. Это - оленеводы, охотники, рыболовы, которые сохраняют тысячелетние традиции арктических кочевников. – сказал Григорий Ледков. - Этим людям нужна сегодня первоочередная помощь».

При этом он отметил, что за прошедшие годы власти научились взаимодействовать с промышленность и крупными компаниями. «У нас с 90% компаний налажены отношения», - сказал он, подчеркнув при этом, что с частными компаниями договариваться гораздо сложнее, чем с большими корпорациями.

Полностью интервью смотрите на www.tvbrics.com

Фото http://ассамблеянародов.рф


Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Школьники 8 регионов РФ смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ

Школьники 8 регионов РФ смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ

20 Мая 2019 г.
В этом году в эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.
Новости Новосибирска: В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

20 Мая 2019 г.
Ограничение связано с тем, что в жару на солнце асфальт нагревается, и от проезда большегрузов на нем образуются колеи.
Новости Новосибирска: Губернатор Новосибирской области отчитался о доходах за 2018 год

Губернатор Новосибирской области отчитался о доходах за 2018 год

18 Мая 2019 г.
Декларация опубликована на сайте правительства
Новости Новосибирска: В Новосибирске открылась выставка картин Васи Ложкина

В Новосибирске открылась выставка картин Васи Ложкина

17 Мая 2019 г.
Художник примет участие в «Ночи музеев»
Новости Новосибирска: Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

17 Мая 2019 г.
Александр Караськов проработал на этом посту 20 лет
Новости Новосибирска: Ежегодный фестиваль НИУ ВШЭ Telling Stories 2019 стартует в Москве во второй раз

Ежегодный фестиваль НИУ ВШЭ Telling Stories 2019 стартует в Москве во второй раз

16 Мая 2019 г.
Международная сеть TV BRICS расскажет об актуальных мировых трендах в области визуальной культуры и медиа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Для туризма в Республике Алтай напишут стратегию развития

Для туризма в Республике Алтай напишут стратегию развития

15 Мая 2019 г.
Она будет готова уже в этом году и рассчитана до 2024 года
Новости Новосибирска: СГК потратит на подготовку теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону 5 млрд рублей

СГК потратит на подготовку теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону 5 млрд рублей

15 Мая 2019 г.
В каждом регионе присутствия созданы диагностические группы для оценки состояния сетей
Новости Новосибирска: В Китае подсчитали среднюю зарплату

В Китае подсчитали среднюю зарплату

16 Мая 2019 г.
Самой высокооплачиваемой оказалась работа с информационными технологиями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356