В России сегодня проживают 40 малочисленных народов

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Григорий Ледков в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/my-edinstvennye-i-poslednie-/рассказал о Едином перечне коренных малочисленных народов России и о том, как защитить их от крупных корпораций, передает корр. www.sibnovosti.ru/

По его словам, по данным на 2010 год количество коренных малочисленных народов насчитывает 257 тыс человек. «Это 40 народов. Это север Сибири, Дальнего Востока, всего 28 субъектов», - сказал парламентарий.

«Из них примерно 40% - это люди, которые живут в природной среде. Это - оленеводы, охотники, рыболовы, которые сохраняют тысячелетние традиции арктических кочевников. – сказал Григорий Ледков. - Этим людям нужна сегодня первоочередная помощь».

При этом он отметил, что за прошедшие годы власти научились взаимодействовать с промышленность и крупными компаниями. «У нас с 90% компаний налажены отношения», - сказал он, подчеркнув при этом, что с частными компаниями договариваться гораздо сложнее, чем с большими корпорациями.

Полностью интервью смотрите на www.tvbrics.com

Фото http://ассамблеянародов.рф