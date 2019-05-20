Школьники 8 регионов РФ смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ

В текущем году школьники 8 российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В этом году в эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

Кроме того, школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищённым интернет-каналам.

Со следующего года данную практику планируется распространить на все регионы.

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