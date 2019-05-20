В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

С 20 мая по 31 августа на отдельных участках дорог России ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет выше 32 градусов. Об этом пишет сегодня «Российская газета».

Ограничение связано с тем, что в жару на солнце асфальт нагревается, и от проезда большегрузов на нем образуются колеи.

Временный запрет проезда будет вводиться на основе данных о погоде Росгидромета. На автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут применять административные меры.

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