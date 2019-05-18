Губернатор Новосибирской области отчитался о доходах за 2018 год

На сайте правительства Новосибирской области опубликовали сведения о доходах губернатора и членов областной администрации за 2018 год.

Так, глава региона Андрей Травников в прошлом году заработал 8,9 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2017-м. Губернатор владеет квартирой площадью 40 «квадратов» и долей (1/4 квартиры). В декларации также записаны три гаража и автомобиль Nissan X-Trail.

Супруга губернатора Новосибирской области Людмила Травникова в 2018 году заработала около 1 млн рублей, что почти в 53 раза превышает ее доход за 2017 год. Она владеет участком и жилым домов в 85,7 «квадратов».

Среди членов правительства Новосибирской области самый высокий доход задекларировал министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. Он заработал 12,4 млн рублей, а его супруга – 2,9 млн рублей.