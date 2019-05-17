В Новосибирске открылась выставка картин Васи Ложкина

В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) Новосибирска открылась выставка работ известного российского художника Васи Ложкина (псевдоним Алексея Куделина). О начале работы экспозиции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Выставка называется «Восход нового солнца». В ней собрано 130 картин.

«Я стараюсь рассматривать вечные темы: любовь, смерть, измены, алкоголизм, наконец», - процитировал «Интерфакс-Сибирь» художника из подмосковного Солнечногорска , принявшего участие в открытии выставки.

На своем сайте он утверждает, что мало интересуется окружающей действительностью, а предпочитает изображать сказочный мир.

«Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но все же это сказка с хорошим концом», - говорит он.

По словам Васи Ложкина, его работы можно считать продолжением традиций русского лубка – смешных картинок с подписью. Герои картин – бабы, мужики и коты.

В «Ночь музеев» 18 мая Вася Ложкин встретится в ГЦИИ с теми, кто хочет побольше узнать о его творчестве. Выставка будет работать до 10 июня.