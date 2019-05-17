17 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

Главная Общество
Новосибирск
15:44 17 Мая 2019
медицина, центр, увольнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Александр Караськов уволен с поста директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина» (НМИЦ). На посту руководителя одного из лучших медицинских учреждений России в области сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и онкологии он проработал около 20 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Он уволен по решению вышестоящего органа – Минздрава РФ», - подтвердили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе НМИЦ.

Пока приказ в учреждении не получили. На сайте НМИЦ господин Караськов по-прежнему указан в качестве директора.

«А. М. Караськов - известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения», - говорится на сайте центра.

По данным информагентства, обязанности директора уже исполняет его заместитель Сергей Артеменко.

Александр Караськов занимался также политической деятельностью. В 2015 году он вошел в первую тройку партсписка новосибирских единороссов на выборах в заксобрание. Он занимает пост заместителя председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Как сообщали Sibnovosti.ru, руководство НМИЦ заявляло о масштабных планах развития учреждения. В октябре 2018 года Александр Караськов сообщил депутатам областного заксобрания о том, что в 2019-2023 годы федеральный бюджет выделит 7,9 млрд руб. на второй этап глобального госпитального центра на базе НМИЦ. Кроме того, центр пробивает проект создания индустриального биомедицинского парка «Зеленая долина».

Впрочем, в последнее время НМИЦ оказался связан с целым рядом скандалов. В частности, заместитель директора Евгений Покушалов является фигурантом уголовного дела о хищении более 1,3 млрд руб. при проведении торгов.

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»


На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Ежегодный фестиваль НИУ ВШЭ Telling Stories 2019 стартует в Москве во второй раз

Ежегодный фестиваль НИУ ВШЭ Telling Stories 2019 стартует в Москве во второй раз

16 Мая 2019 г.
Международная сеть TV BRICS расскажет об актуальных мировых трендах в области визуальной культуры и медиа
Новости Новосибирска: Сибиряки соревнуются в искусстве делать людей красивыми

Сибиряки соревнуются в искусстве делать людей красивыми

16 Мая 2019 г.
В Новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Сибирская неделя красоты»
Новости Новосибирска: Команда «Сколково» примет участие в Международном автопробеге «Ралли мира»

Команда «Сколково» примет участие в Международном автопробеге «Ралли мира»

15 Мая 2019 г.
Первому этапу автопробега старт даст в Монте-Карло принц Монако
Новости Новосибирска: Из Новосибирской области высылают незаконных мигрантов

Из Новосибирской области высылают незаконных мигрантов

15 Мая 2019 г.
С начала года их число превысило 200
Новости Новосибирска: Ритмы большого города

Ритмы большого города

15 Мая 2019 г.
Международный фестиваль Drumsfest Russia’19 пройдет в Москве при поддержке Международной сети TV BRICS
Новости Новосибирска: В России сегодня проживают 40 малочисленных народов

В России сегодня проживают 40 малочисленных народов

15 Мая 2019 г.
По данным на 2010 год количество коренных малочисленных народов насчитывает 257 тыс человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Для туризма в Республике Алтай напишут стратегию развития

Для туризма в Республике Алтай напишут стратегию развития

15 Мая 2019 г.
Она будет готова уже в этом году и рассчитана до 2024 года
Новости Новосибирска: В Китае подсчитали среднюю зарплату

В Китае подсчитали среднюю зарплату

16 Мая 2019 г.
Самой высокооплачиваемой оказалась работа с информационными технологиями
Новости Новосибирска: Китай создает образцовую экологическую зону

Китай создает образцовую экологическую зону

13 Мая 2019 г.
В нее войдет весь остров Хайнань
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356