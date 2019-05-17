Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

Александр Караськов уволен с поста директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина» (НМИЦ). На посту руководителя одного из лучших медицинских учреждений России в области сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и онкологии он проработал около 20 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Он уволен по решению вышестоящего органа – Минздрава РФ», - подтвердили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе НМИЦ.

Пока приказ в учреждении не получили. На сайте НМИЦ господин Караськов по-прежнему указан в качестве директора.

«А. М. Караськов - известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения», - говорится на сайте центра.

По данным информагентства, обязанности директора уже исполняет его заместитель Сергей Артеменко.

Александр Караськов занимался также политической деятельностью. В 2015 году он вошел в первую тройку партсписка новосибирских единороссов на выборах в заксобрание. Он занимает пост заместителя председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Как сообщали Sibnovosti.ru, руководство НМИЦ заявляло о масштабных планах развития учреждения. В октябре 2018 года Александр Караськов сообщил депутатам областного заксобрания о том, что в 2019-2023 годы федеральный бюджет выделит 7,9 млрд руб. на второй этап глобального госпитального центра на базе НМИЦ. Кроме того, центр пробивает проект создания индустриального биомедицинского парка «Зеленая долина».

Впрочем, в последнее время НМИЦ оказался связан с целым рядом скандалов. В частности, заместитель директора Евгений Покушалов является фигурантом уголовного дела о хищении более 1,3 млрд руб. при проведении торгов.

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»