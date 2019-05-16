Ежегодный фестиваль НИУ ВШЭ Telling Stories 2019 стартует в Москве во второй раз

Международная сеть TV BRICS расскажет об актуальных мировых трендах в области визуальной культуры и медиа на одной из самых инновационных площадок столицы – в Цифровом деловом пространстве на Покровке

Ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, где собраны и представлены актуальные мировые тренды в области визуальной культуры и медиа, пройдет 17 и 18 мая в Москве. За два дня Telling Stories 2019 представит насыщенную программу, в которую вошли 7 иностранных спикеров, 19 дискуссий, 6 мастер-классов, 5 кинопоказов, 4 лекции, 3 шоукейса, 2 воркшопа, фэшн-показ, выставка паблик-арта и театральный перформанс.

Основные направления фестиваля, который традиционно проводится одним из самых востребованных ВУЗов России, – кино, медиа, коммуникации, дизайн. Хедлайнером направления «Кино» станет Алик Сахаров — режиссёр и оператор, работавший над сериалами «Клан Сопрано», «Декстер», «Карточный домик», «Игра престолов». Французский художник-плакатист Мишель Буве, профессор визуальной культуры в ESAG Penninghen, представит направление «Дизайн».

«Москва новых, 20-х годов этого века — это город, который очень сильно внутренне преобразился, но который еще не нашел своего собственного языка, чтобы заново рассказать о себе. Фестивали, подобные Telling Stories, не только про развитие креативных индустрий, но и, в первую очередь, про людей, которые берут на себя смелость рассказать новую историю о нас и нашем городе: ярко, неожиданно, инновационно. Рассказать так, чтобы быть услышанными во всем мире», — подчеркнул генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев.

Главным хедлайнером всего Telling Stories 2019 станет инвестор, вложивший более 700 млн. евро в Airbnb, Lamoda, Avito и других интернет-гигантов, Йонас Кьелльберг. Будучи соавтором нескольких книг о построении грамотных бизнес-моделей, в рамках своего выступления на тему: «Социальные и креативные инновации: новые бизнес-модели для нового поколения» Йонас расскажет гостям мероприятия, почему одни идеи хорошие идеи превращаются в международный бизнес, а другие нет.

Также в рамках фестиваля будут представлены: программа современного видеоарта «Силлого (мания) образа», подготовленная куратором Кариной Караевой; новый проект художника Дмитрия Врубеля в формате VR; работы студентов Школы дизайна – выставка выпускных работ в жанре «паблик-арт», театральный перфоманс курса «Художник театра и кино» под руководством лауреата премии «Золотая маска» Анастасии Нефедовой. Студенты магистерской программы «Мода» Школа дизайна НИУ ВШЭ представляют на фестивале Telling Stories специальный проект – «Сильные стороны», коллективный показ студентов магистратуры «Мода».

Справка о мероприятии:

В 2018 году Telling Stories впервые прошел на площадке Digital October. Его посетили более 4000 человек за три дня проведения. Среди спикеров были: голливудский кинорежиссер Даррен Аронофски, итальянский фотограф Оливьеро Тоскани, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, известные дизайнеры, кураторы и медиаменеджеры из Европы и США.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — одно из крупнейших и самых востребованных высших учебных заведений России, стран СНГ и государств Восточной Европы, ведущий центр образования, преподавания и научных исследований. Сегодня НИУ ВШЭ — это 4 кампуса в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, более 40 тысяч студентов и аспирантов, более 7 тысяч преподавателей и исследователей, в том числе свыше 100 иностранных профессоров из 25 стран мира и более 72 тысяч выпускников. Высшая школа экономики стабильно занимает высокие места в предметных рейтингах Times Higher Education (THE) и QS, а также является единственным российским университетом в топ-100 рейтингов молодых университетов сразу двух агентств.

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ — один из крупнейших центров подготовки специалистов для креативных индустрий в России и Европе. Факультет состоит из трех департаментов: департамента интегрированных коммуникаций, департамента медиа и школы дизайна. На факультете готовят профессионалов высокого класса в актуальных области журналистики, рекламы, пиара, дизайна, моды и современного искусства. Оригинальные методики преподавания, интенсивная программа обучения и команда известных кураторов-практиков позволяют подготовить специалистов, востребованных на рынке труда.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.