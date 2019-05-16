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Сибиряки соревнуются в искусстве делать людей красивыми

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Новосибирск
12:58 16 Мая 2019
чемпионат, красота, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском Экспоцентре открылась выставка «Сибирская неделя красоты». Это самая крупная и посещаемая выставка beauty-индустрии в азиатской части России, которую проводит ООО «Сибирская выставочная компания». На ее площадке прошли сразу несколько соревнований сибирского масштаба: чемпионат по парикмахерскому искусству, дизайну и моделированию ногтей; чемпионат CIDESCO по косметологии, а также чемпионат по парамедицинскому педикюру. Итоги соревнований станут известны на следующей неделе.

Фото: пресс-служба «Сибирской выставочной компании»


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