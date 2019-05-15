Команда «Сколково» примет участие в Международном автопробеге «Ралли мира»

Международный автопробег «Ралли мира» - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Основной идеей ралли третий год подряд является миротворческая миссия в укреплении деловых и культурных отношений между Россией и Европой, а также вклад в международные усилия по обеспечению мира. Официальным информационным партнером мероприятия выступает TV BRICS.

В 2019 году автопробег пройдет с 27 мая по 13 июня под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом». Старт первому этапу автопробега – марафону на электромобилях (Electric Marathon) - лично даст 27 мая в Монте-Карло принц Монако Альбер II.

Electric Marathon – это соревнования на кубок им. Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста. Команды из Чехии, Эстонии, Беларуси, Норвегии, Монако на автомобилях Tesla проедут через всю Европу на максимально допустимой скорости, с непременным соблюдением правил дорожного движения. Россию в электромарафоне представят команды от Moscow Tesla Club и Фонда «Сколково».

«Для «Сколково» важно поддерживать такое сотрудничество, поскольку речь идёт о популяризации экотехнологий и инновационном подходе к использованию энергетических и логистических систем. Это также является способом укрепления культурных связей Европы и России. «Сколково» гордится возможностью быть партнёром и местом проведения одного из этапов «Ралли мира» в этом году», - сказал в своем обращении к участникам ралли Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В рамках соревнования запланировано много мероприятий: награждение победителей в Сан-Марино у правительственного дворца, соревнование по слалому в Минске, встреча с единомышленниками на заводе супермашин в Венгрии и другие.

Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов также сообщил, что ИЦ «Сколково» заявлен как территория, которая будет закрыта для использования транспортных средств с бензиновыми двигателями, и это реальность уже дня завтрашнего. Более 20 инновационных компаний в «Сколково» разрабатывают технологии и коммерциализируют продукты в области экологически чистого электрического транспорта.

«Международный автопробег «Ралли мира» - это заметное мероприятие по популяризации электротранспорта. Участники ралли покажут на своем опыте, что электромобилю есть место на европейско-российском маршруте. Для «Сколково» это дополнительная возможность укрепить деловые и технологические связи с европейскими партнерами, подтвердить заинтересованность и готовность участвовать в глобальном электромобильном тренде», - резюмирует Олег Дубнов.

Финиширует электромарафон 4 июня в ИЦ «Сколково». Здесь состоится первое награждение победителей ралли. Второй финиш Electric Marathon состоится 6 июня на площадке ПМЭФ – 2019.

«Автопробег не случайно ежегодно проводится в рамках официальной программы ПМЭФ. Главной целью форума является расширение границ для бизнеса. Мы же помогаем установить позитивные отношения со многими странами, вовлекая в ралли больше государств. В следующем году мы уже расширим географию автопробега и пригласим к личному участию руководителей государств», - отмечает организатор «Ралли мира», Президент фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов.

Второй этап «Ралли мира» - это автопробег эксклюзивных автомобилей под лозунгом «Из Санкт-Петербурга с любовью». Он стартует 8 июня с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга и завершится в Монте-Карло 13 июня.

В составе колонны эксклюзивные «Бентли», «Роллс-Ройсы» и другие марки авто. Причем многие из этих машин являются единственными экземплярами во всем мире. Участие в автопробеге примут «топовые» российские и зарубежные бизнесмены.

Помимо глобальной цели – расширения границ для бизнеса, второй этап ралли имеет и высокую культурную цель: впервые показать эксклюзивный концерт в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра имени И. А. Мусина.

Шедевры классической музыки исполнят на электронных музыкальных инструментах: скрипках, альтах, контрабасах и электропианино. Прозвучат произведения Вивальди «Времена года», саундтрек из кинофильма «Игры престолов» и другое.

Именно культурный обмен между странами играет главную роль в установлении дипломатических отношений, расширении возможностей сотрудничества, выстраивании конструктивного диалога, считают организаторы.

Организаторами «Ралли мира - 2019» выступают благотворительный фонд «Будущее Родины», Фонд принца Монако Альбера II, мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга.