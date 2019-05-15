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Ритмы большого города

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17:22 15 Мая 2019
москва, мкр, фестиваль
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Талантливые музыканты, дети и молодые люди от 9 до 28 лет из разных стран мира собираются в Москве на главное событие в индустрии барабанщиков и ударных музыкальных инструментов - VIII Международный молодежный фестиваль-конкурс «Парад ударных инструментов».

В Drumsfest Russia’19, который стартует при поддержке Международной сети TV BRICS 15 мая, примут участие более 3 тысяч конкурсантов со всего мира. Борьба за призовой фонд развернется в 11 номинациях конкурса по различным направлениям и жанрам: от сольного исполнительства до ансамблей и оркестров духовых и ударных инструментов. В каждой номинации - свой, международный, состав жюри, в который вошли легендарные барабанщики, среди которых можно будет увидеть Каза Родригеза (Великобритания), Миро Сайе (Словения), Демиана Шмитта (Франция), Небойша Живкович (Сербия), Фиделя Алехандро (Куба), Дмитрия Лукьянова, Льва Слепнера и других.

В программу мероприятий 2019 года, помимо мастер-классов, отборочных и финальных туров, а также самой яркой, динамичной и массовой номинации «Духовые оркестры и маршевые ансамбли ударных инструментов с элементами дефиле», включены: выставка «Москва джазовая» в Центре Гиляровского и зрелищное выступление оркестров на Поклонной горе. Участники фестиваля-конкурса, приглашенные зарубежные артисты и известные российские исполнители примут участие в программе «Ночь в музее - 2019». На площадках Музея Москвы и Музея Победы пройдут барабанные шоу, сольные выступление артистов и духовых оркестров.

18 мая, в 16.00, в одном из филиалов Музея Москвы, Центре Гиляровского, в рамках Drumsfest Russia состоится открытие выставки «Москва джазовая», посвященной московским джазовым музыкантам 60-80-х годов прошлого столетия. На открытие приглашены известные джазовые музыканты: Игорь Бутман, Алексей Козлов, Анатолий Кролл, Армен и Мариам Мерабовы, Лариса Долина. Посетить экспозицию можно будет до 15 июня.

Одновременно с «Москвой джазовой» во втором корпусе Музея Москвы с 15 по 19 мая 2019 года будет развернута большая выставка музыкальных инструментов от ведущих мировых компаний-производителей, на которой посетители смогут ознакомиться с последними достижениями в области производства электронных и ударных инструментов.

Завершится фестиваль-конкурс большим праздничным гала-концертом, который пройдет 19 мая на открытой концертной площадке Музея Москвы с участием членов жюри, победителей конкурса, а также приглашенных звезд и их коллективов.

Справка о мероприятии:

Цель Международного молодежного фестиваля Drumsfest Russia – знакомство с российской культурой и знакомство с историческим и культурным наследием Москвы и Российской Федерации; а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

В 2019 году часть мероприятий организована совместно с оргкомитетом Международного конкурса «Бессмертный оркестр». Победителей одной из номинаций конкурса ждет путевка на участие в финале Международного фестиваля «Бессмертный оркестр», который пройдет в сентябре 2019 г. в городе Калининграде (с участием Фонда Президентских грантов). Кроме того, парад оркестров проходит в рамках фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» при поддержке Министерства культуры РФ.

За 8 лет существования Drumsfest Russia его участниками стали более 10 000 человек из разных стран. Традиционно фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы.

Для сведения:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.


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