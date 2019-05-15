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Из Новосибирской области высылают незаконных мигрантов

Главная Общество
Новосибирск
19:16 15 Мая 2019
мигранты, апреля, иностранцы
Автор: Sibnovosti.ru
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Судебные приставы Новосибирской области выдворили из России за первые четыре месяца 2019 года 206 иностранцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Самым «урожайным» в этом плане оказался апрель.  

Итоги работы в январе-апреле 2019 года подвели в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области. Под контролем его сотрудников в апреле из РФ депортировали 64 иностранца. Все они приехали в Россию на заработки.

Большая часть высланных в апреле – это граждане Узбекистана (44 человека). Еще 10 – граждане Таджикистана. Оставшиеся 10 человек представляют самые разные государства, включая даже далекую от Сибири Нигерию.

«Мигранты были признаны судом виновными в нарушении режима пребывания на территории России… Все выдворенные мигранты в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в УФССП.

Фото: сайт Федеральной службы судебных приставов в соцсети «ВКонтакте»


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