Музыкальный фонтан в Новосибирске включат в сентябре

В сентябре этого года в новосибирском парке «Центральный» начнет бить фонтан с музыкальным сопровождением и лазерным шоу. О ходе его создания сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, договоренность о строительстве фонтана была достигнута в сентябре прошлого года. Тогда Новосибирск посетил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Он заявил, что банк готов разработать и профинансировать проект. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, «Сбербанк» вложил в него около 100 млн руб., затраты областного и муниципального бюджета на благоустройство окружающей территории – 44 млн руб.

«Есть вопросы по эксплуатации. Это сложное техническое сооружение. Я ставлю задачу перед своими специалистами – изучить опыт других городов по уходу за сооружением зимой. За Уралом таких объектов нет», - прокомментировал сегодня ход работ мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Диаметр фонтана составит 18 м, высота центральной струи (всего их запланировано 178) – до 10 м.

В этом году в «Центральном» восстановят сцену. Кроме того, идет конкурс концепций детской площадки.

Фото: муниципальный портал Новосибирска